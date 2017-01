In bici lungo il Po per VenTo

foto Sito ufficiale Correlati Un corridoio eco per il Po

VenTo, che dal 25 maggio al 2 giugno lancia un bici-tour in 15 tappe volto a far conoscere l'iniziativa a cittadini, amministrazioni, associazioni e imprese. Oltre 600 chilometri in bici, in una settimana, per promuovere la creazione una pista ciclabile che colleghi Venezia a Torino lungo il fiume Po. E' il progetto, che dal 25 maggio al 2 giugno lancia un bici-tour in 15 tappe volto a far conoscere l'iniziativa a cittadini, amministrazioni, associazioni e imprese.

Le tappe - Partendo da Torino e passando da Casale Monferrato, Pavia, Piacenza e Cremona fino a raggiungere Venezia, il tour punta a creare consenso sul progetto, ideato ed elaborato da Dastu - Politecnico di Milano.



L'idea è creare sviluppo occupazionale, ambientale e alimentare attraverso la leva del cicloturismo, grazie a una ciclabile lunga 679 km che attraversa 242 località, 300 punti di ricettività, 2mila attività commerciali e più di 10mila aziende agricole, oltre a paesaggi e centri storici.



Il progetto può essere realizzato in due anni per un costo di 80 milioni di euro ma, secondo i promotori, "è capace di produrre economie diffuse per oltre 100 milioni di euro all'anno".