Spreco di cibo, 75 kg a testa buttati

A Berlino si cena con gli scarti alimentari Waste Watcher, l'Osservatorio internazionale contro gli sprechi attivato nell'ambito dell'Università di Bologna. Nei Paesi più ricchi si sprecano più alimenti in casa. Non fa eccezione l'Italia dove il 42% del totale degli sprechi, di 76 chili a testa all'anno, si materializza all'interno delle mura domestiche. Un peso ingente, pari al 25% della spesa. A rilevarlo è, l'Osservatorio internazionale contro gli sprechi attivato nell'ambito dell'

Quantità eccessiva - Waste Watcher sarà operativo in partnership con Swg, società di ricerche di mercato, con l'obiettivo di fornire monitoraggi periodici sugli sprechi, alimentari ma non solo. I dati della ricerca sono il frutto del sondaggio effettuato su 2mila cittadini italiani maggiorenni, stratificati per genere, zona ed età. Metà dei cittadini ritengono lo spreco alimentare un problema rilevante e grave, un terzo si definisce preoccupato e quasi la metà richiede una maggiore informazione sull'argomento. Il cibo che viene buttato giornalmente è troppo per il 53% delle donne, per il 54% dei responsabili degli acquisti, per il 54% di chi si occupa di gestire la spesa in frigo e in dispensa, per il 75% di chi vive in un nucleo più numeroso (6 o più).



Gli effetti - I principali effetti dello spreco alimentare nelle risposte degli intervistati sono inquinamento e impoverimento delle risorse ambientali per il 21%, povertà e fame nel mondo per il 19%, aumento rifiuti per il 18%, spreco di risorse per il 14%, conseguenze economiche per il 16% (aumento dei prezzi per l'8%, danni economici e speculazione per il 3%, diseguaglianze socio-economiche per il 3%, eccessiva produzione di ricchezza per il 2%.



I motivi - Ma perché le famiglie italiane sprecano? Per consumismo, secondo il 20% degli intervistati, carenza culturale ed educativa secondo il 18%, eccessivo benessere per il 16%, superficialità e pigrizia per l'11%, incapacità di gestione del bilancio familiare per l'11%, condizionamento del mercato, tempi frenetici, scadenze ravvicinate, altro per il 13%.