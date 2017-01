Lav, tornano le vacanze con i quattro zampe

Torna la, relax e natura con gli amici a quattro zampe per divertirsi in alta quota, nella cornice delle Dolomiti bellunesi, senza dover lasciare a casa i cuccioli. Organizzata dalla Lav (Leva antivivisezione), l'iniziativa è giunta alla settima edizione. Ci si può prenotare fino al 15 giugno per i giorni dal 31 agosto al 7 settembre.