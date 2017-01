Etna, presto patrimonio dell'umanità

foto Afp Correlati Anche piccole eruzioni mitigano l'effetto serra

Marco Nones e la galleria d'arte sulle Dolomiti Etna verrà proclamato patrimonio dell’umanità dall'Unesco a giugno in occasione della 37esima sessione del Comitato del patrimonio mondiale presso Phnom Penh, in Cambogia, alla presenza di 180 Paesi. L'verrà proclamatoa giugno in occasione della 37esima sessione del Comitato del patrimonio mondiale presso Phnom Penh, in Cambogia, alla presenza di 180 Paesi.

"Importanza scientifica" - Il vulcano riceverà il prestigioso riconoscimento in seguito alla valutazione positiva dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn) che ha premiato la sua "importanza scientifica, l'eccezionale attività eruttiva e l'ultra-millenaria notorietà".



Il neo ministro dell'Ambiente Andrea Orlando ha commentato: "E' un traguardo significativo per l'Italia. Il riconoscimento, come è già avvenuto recentemente per le Dolomiti, è un'opportunità per il nostro Paese di coniugare la tutela dell'ambiente con la valorizzazione del territorio, investendo così nello sviluppo sostenibile, la strada che dobbiamo percorrere". Un risultato che sottolinea il valore del patrimonio italiano e premia gli sforzi di conservazione messi in atto dal Parco dell’Etna e dal ministero dell’Ambiente.