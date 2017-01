Sostenibilità e gusto a Slow Fish

foto Afp Correlati Liguria tra parchi, mare e artigianato

Slow Fish 2013, che torna a Genova nella suggestiva cornice del Porto Antico da giovedì 9 a domenica 12 maggio per coinvolgere il pubblico di appassionati e non in mille iniziative dedicate al mondo marino e al pesce, da conoscere e soprattutto da gustare. Il mare è di tutti: non è solo una regola sacra dai tempi dei tempi ma anche il titolo di Slow Fish 2013.

Ambiente e bontà - Organizzata da Slow Food e Regione Liguria, in collaborazione con il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, la sesta edizione lascia la Fiera e torna nel cuore antico del capoluogo ligure, sulle banchine del porto della ex repubblica marinara. L'obiettivo è creare sempre maggiore consapevolezza sull'importanza che le nostre scelte gastronomiche hanno sulla salute del mare, sul lavoro dei pescatori, sul nostro portafoglio e sulla nostra salute.



Tra le novità ci sono sono gli appuntamenti Fish 'n' Chef con 16 tra i migliori cuochi italiani e internazionali che prepareranno piatti a base del pesce di giornata. Lungo le antiche banchine genovesi non mancheranno le bancarelle del Mercato dove trovare pesce fresco e conservato, olio, spezie, sale, alghe e derivati. Naturalmente a Slow Fish si va sul sicuro in fatto di sicurezza alimentare perché gli espositori si sono impegnati a non usare conservanti e aromi artificiali, a non vendere tonno rosso, pesce spada, squalo e salmone, a rischio d'estinzione. Sempre nel Mercato si trovano i Presidi del mare dove i pescatori portano esempi concreti di come siano riusciti a trovare equilibrio tra la necessita di svolgere le loro attività e la tutela dell'ambiente marino.



A Genova tornano i Laboratori dell'acqua, dove avere informazioni e approfondire tanti aspetti dell'ecosistema mare con gli esperti, e le Cucine di strada, dove scoprire le specialità gastronomiche dei diversi territori.