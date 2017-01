Il mondo sta soffocando per la CO2

L'appello del Wwf - A sottolineare l'imperativo di ridurre e puntare ad azzerare le emissioni non è mai stata più forte è Mariagrazia Midulla, responsabile Clima e Energia Wwf Italia: "La Comunità Scientifica ci dice che l’eccesso di CO2 che abbiamo in atmosfera porterà a un mondo più caldo. L'ultima volta che nell'atmosfera della Terra c’è stata tanta CO2 quanto oggi, il mondo era di 3-4 gradi Celsius più caldo e il livello dei mari più caldi era da 5 a 40 metri più alto di quello attuale".



Meteo pazzo - Secondo gli scienziati non c'è dubbio che gli esseri umani siano responsabili per l'aumento dei livelli di CO2 nell'atmosfera, con una gran fetta dell'inquinamento climatico globale proveniente dal settore energetico, in particolare i combustibili fossili. Se i livelli di anidride carbonica continuassero ad aumentare, ci si potrebbe aspettare di vedere temperature record diventare la nuova media estiva, gravi siccità diventare la norma e tempeste e inondazioni come eventi frequenti. Midulla prosegue: "A livello globale, le comunità e i governi già faticano a rispondere alla siccità, ai cattivi raccolti e agli eventi meteorologici estremi, anche nei paesi ricchi come gli Stati Uniti. Se i livelli di CO2 continueranno ad aumentare sarà sempre più arduo e improbabile adattarsi ai cambiamenti climatici”.



Le rinnovabili come antidoto -La soluzione viene individuata unicamente nel cambiare i mezzi di approvviggionamento energetici passando dai combustibili fossili alle fonti “pulite”. Midulla continua: "Con una rapida svolta globale verso le energie rinnovabili, supportata da forti misure per l’efficienza energetica. L'energia rinnovabile può diventare ‘la nuova normalità".

Midulla invita dunque il governo italiano a fare la propria parte: "Chi si muoverà in fretta e attuerà la svolta energetica con tempestività spenderà meno e sarà leader nel prossimo futuro. Il nuovo governo deve ascoltare gli scienziati e gli economisti più illuminati, sottraendosi alle influenze di vecchie lobby che stanno condannando se stesse e il Paese al ruolo di dinosauri dell’energia, invece di puntare al futuro".