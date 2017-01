Ragazzini in vela a guardia del mare

Il via al Giglio - Il Giglio è la prima isola coinvolta, giovedì 2 e venerdì 3 maggio, con cinquantacinque ragazzi della scuola primaria “Giuseppe Pisacane” a bordo delle navi a vela della nostra Marina. Grazie all’azione congiunta tra Marina Militare e Marevivo - che vedrà le navi scuola della Marina navigare per i prossimi mesi le coste italiane, dal Giglio a Lampedusa - questi giovani "delfini guardiani" potranno, attraverso la barca a vela, entrare in contatto con il mare e il tema della tutela dell'habitat marino e dei delfini.

Eco-sentinelle - I mille ragazzi coinvolti potranno vedere da vicino gli strumenti e le tecniche per governare il mare, conosceranno i venti, impareranno l’osservazione delle coste ma anche le regole di comportamento che permettono la convivenza in un ambiente ristretto com’è appunto un’imbarcazione a vela. Le prossime tappe del viaggio saranno Ischia, Capri, Ponza, e, infine, le isole di Lampedusa e di Linosa. Trasformare in eco-sentinelle i giovani e renderli finalmente protagonisti nella salvaguardia del proprio territorio è l’obiettivo primario di “Delfini Guardiani”, progetto di Marevivo che coinvolge gli studenti delle sei perle del Mediterraneo, cioè Capri, Ponza, Ischia, Lampedusa, Linosa e appunto l’isola del Giglio. L’esperienza dei "delfini guardiani" - maturata da alcuni anni nelle isole minori del territorio italiano fino a creare un network di giovani attivi nella difesa dell’ambiente - sta dando la possibilità a isolani e no, a giovani e adulti, di riappropriarsi di patrimoni naturali e culturali che, altrimenti, rischiano di perdersi o di essere condivisi solo tra i pochi cultori della bellezza di queste piccole terre circondate dai mari.