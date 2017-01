Rinoceronti estinti in Mozambico

foto Wwf Correlati Gli animali a rischio

Giappone e Russia, pene più alte a bracconieri Brutte notizie per la biodiversità dal Mozambico. Secondo Live Science, i bracconieri hanno ucciso tutti i rinoceronti presenti nel Parco Nazionale del Limpopo, una grande riserva naturale del Paese africano.

Per il traffico di corni - Gli amministratori del parco hanno annunciato l'estinzione dei rinoceronti, avvenuta a causa del commercio illegale dei corni, molto richiesti sui mercati cinesi e vietnamiti.



Il direttore del parco, Antonio Abacar ha dichiarato: "Non si vedono esemplari da gennaio, molto probabilmente significa che quelli che vivevano all'interno del parco sono morti".



Coinvolti anche impiegati del parco - Abacar ha ammesso: "Il nostro più grande problema è che alcuni dei nostri lavoratori sono coinvolti nel bracconaggio". Il parco si estende su una superficie di 1,1 milioni di ettari e fa parte del Great Limpopo Park che copre anche il South African Kruger Park e il Gonarezhou Park in Zimbabwe.