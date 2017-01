Blitz di Greenpeace in Sicilia

foto Twitter Correlati GUARDA LE FOTO

Da oggi sulle tavole solo pesce importato Greenpeace "Arctic Sunrise" che ha intercettato una coppia di imbarcazioni che usano reti a strascico per la pesca di acciughe e sardine. Due attivisti si sono tuffati in mare con grandi boe per fermare simbolicamente questi pescherecci che stanno distruggendo le risorse ittiche grazie a una "licenza sperimentale" che viene rinnovata ogni sei mesi dal Ministero delle Politiche Agricole. Blitz nel Canale di Sicilia della nave di"Arctic Sunrise" che ha intercettato una coppia di imbarcazioni che usano reti a strascico per la pesca di acciughe e sardine. Due attivisti si sono tuffati in mare con grandi boe per fermare simbolicamente questi pescherecci che stanno distruggendo le risorse ittiche grazie a una "licenza sperimentale" che viene rinnovata ogni sei mesi dal Ministero delle Politiche Agricole.

La protesta - Altri attivisti, su un gommone, si sono affiancati alle volanti, mostrando due striscioni: "Questa pesca svuota il mare” e “Esperimento pericoloso". La popolazione delle acciughe nel Canale di Sicilia è ormai al limite del collasso e secondo i dati della Commissione generale della pesca nel Mediterraneo della Fao, negli ultimi tre anni in media si sono pescate circa 5.160 tonnellate di acciughe, quasi il doppio del massimo sostenibile (solo 2.359 tonnellate).



La stessa fonte rivela che anche le popolazioni di sardine sono ai minimi e che non è possibile trasferire su questa specie la pressione di pesca. Quella di stamattina è la prima azione in Italia durante il tour europeo di Greenpeace in sostegno della pesca artigianale. L'"Arctic Sunrise" navigherà nel Mediterraneo con l'obiettivo di portare le richieste di chi pesca in modo sostenibile fino a Bruxelles, dove si sta decidendo la nuova Politica comune della pesca.