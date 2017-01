La potenza di 2mila soli in una parabola

foto Ufficio stampa Correlati Guarda il video

Rinnovabili, investimenti in calo del 22% Ibm Research ha creato un sistema fotovoltaico termale ad alta concentrazione in grado di condensare la potenza di duemila soli in centinaia chip fotovoltaici che misurano un centimetro quadrato ciascuno. Il trucchetto è che ogni cella viene raffreddata utilizzando una tecnologia sviluppata per i supercomputer. Una squadra condotta dallaha creato un sistema fotovoltaico termale ad alta concentrazione in grado di condensare la potenza di duemila soli in centinaia chip fotovoltaici che misurano un centimetro quadrato ciascuno. Il trucchetto è che ogni cella viene raffreddata utilizzando una tecnologia sviluppata per i supercomputer.

Non farà la fine di Icaro - Prima di questa applicazione, concentrare troppa luce solare in un punto poteva determinare lo scioglimento del dispositivo a causa delle alte temperature ma grazie a un liquido refrigerante si ottengono risultati “dieci volte più efficaci che con il raffreddamento tramite l'aria”. Il primo esemplare della parabola che potrebbe cambiare le sorti del fotovoltaico, rendendolo più conveniente dei combustibili fossili, è installato nella sede di Zurigo del colosso dell'informatica.



Non si butta via niente - Il calore in eccesso non viene semplicemente disperso e gettato via. Mentre i moduli fotovoltaici sono più efficienti del 30 % nel convertire l'energia solare in elettricità, un altro 50 % dell'energia solare viene catturata sotto forma di calore e può essere usata, per esempio, per dissalare l'acqua. Ciò significa che il sistema è in grado di convertire circa l'80% dell'energia solare raccolta in energia utilizzabile (sebbene l'elettricità sia più utile dell'energia termica). Un singolo collettore può produrre circa 25 kilowatt di elettricità.