Giappone e Russia, pene più alte a bracconieri

Thailandia, stop al commercio di avorio. A darne notizia sono Wwf e Traffic, network internazionale di monitoraggio del commercio delle specie vegetali e animali. Giappone e Russia aumentano le sanzioni per i crimini contro il bracconaggio e il traffico illegale della fauna selvatica.

Le contromisure russe - Mentre il parlamento russo deve ancora approvare la proposta del presidente per le pene che prevedono il carcere, il 31 marzo il governo ha aumentato il risarcimento dovuto da chiunque sia accusato di aver ucciso o traffichi parti di tigri e leopardi e altre specie in via di estinzione, tra cui alcuni rapaci, per 100mila rubli (pari a 35mila dollari).



Anche il Giappone contro i traffici illegali - Nel frattempo, il ministero dell'ambiente del Giappone ha annunciato che vuole il massimo della pena per le persone condannate per traffico illegale di fauna selvatica, da un anno di carcere o una multa di 10.400 dollari a cinque anni di carcere o una multa di 52mila dollari. Il ministero ha inoltre in programma di aumentare le pene per le imprese riconosciute colpevoli di traffico di specie in via di estinzione per un massimo 100 milioni di JPY (oltre un milione di dollari americani).



Presto la riunione Onu - Questi annunci, arrivano a pochi giorni prima della riunione della Commissione delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale che si terrà a Vienna (Austria) dal 22 al 26 aprile, dove i Paesi si confronteranno sulle risposte della giustizia penale per il traffico di fauna selvatica, e avranno l'opportunità di richiedere formalmente ai governi di rendere il traffico di fauna selvatica un reato grave.



Wwf e Traffic concludono: "Con l'inasprimento delle sanzioni con più di quattro anni di carcere, paesi come il Sud Africa, Nuova Zelanda e Giappone hanno già dimostrato che stanno prendendo sul serio i crimini contro la fauna selvatica e segnano un cambiamento nella percezione globale sulla serietà con cui tali azioni illegali devono essere trattate".