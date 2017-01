Earth Day, un miliardo di persone per la Terra

foto Sito ufficiale Correlati OCEANI MAGNIFICI MA DELICATI

Giornata dell'acqua: gli sprechi da evitare Earth Day, la maxi-mobilitazione mondiale in difesa dell'ambiente. Da Melbourne a Dubai, da Pechino a Rio, la giornata è stata scandita da eco-eventi per ribadire la necessità di uno sviluppo sostenibile. In Italia, l'appuntamento clou è stato il concerto di Fiorella Mannoia e dell'artista algerino Khaled. Domenica 22 aprile un miliardo di persone in 175 nazioni si sono fatte coinvolgere dall', la maxi-mobilitazione mondiale in difesa dell'ambiente. Da Melbourne a Dubai, da Pechino a Rio, la giornata è stata scandita da eco-eventi per ribadire la necessità di uno sviluppo sostenibile. In Italia, l'appuntamento clou è stato il concerto di Fiorella Mannoia e dell'artista algerino Khaled.

Si celebra dal 1970 - La Giornata della Terra è giunta alla 43esima edizione. Era il 1970, infatti, quando 20 milioni americani risposero a un appello del senatore democratico Gaylord Nelson partecipando a una manifestazione in difesa del pianeta. E a distanza di quarant'anni l'intento è sempre lo stesso.



Eduardo Rojas Briales, vicedirettore generale del dipartimento Foreste della Fao, ha detto: "Lo scopo dell'Earth Day è di inspirare consapevolezza e apprezzamento dell'ambiente. Difficile pensare a un obiettivo più meritevole di questo".



L'edizione italiana - Nel nostro Paese, la Giornata della Terra si celebra dal 2007 con concerti che hanno visto esibirsi star del calibro di Patti Smith e Vinicio Capossela. Dopo la tappa partenopea dello scorso anno, l'edizione 2013 si è tenuta a Milano.



Il presidente dell'Earth Day Italia Pierluigi Sassi spiega: "La città ospiterà anche le prossime tre edizioni, per conquistare l'Expo con delle buone pratiche in ambito agroalimentare".



Sul palco si sono esibiti Giobbe Covatta, il cantante Khaled, ambasciatore di buona volontà della Fao, e Fiorella Mannoia. La cantante ha lanciato un appello invitando a “lottare perché ognuno si assuma le sue responsabilità e agisca secondo coscienza per non distruggere quello che rimane del pianeta”.



Eventi in tutta la Penisola - Il concerto è stato preceduto dalla Maratona web per la Terra, una sfilata di interventi green con rappresentanti delle istituzioni, della ricerca scientifica e dell'ambientalismo, come il ministro dell'Ambiente Corrado Clini e il presidente di Coldiretti Sergio Marini. Presente anche lo chef Heinz Beck, che ha illustrato le sue "ricette per la terra" con i prodotti a km zero della Fondazione Campagna Amica di Coldiretti. Oltre a Milano, tutta la Penisola ha ospitato eventi "verdi": concerti e mostre, marce e degustazioni, pulizia dei parchi e adozioni di tartarughe marine.