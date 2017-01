Italia, quarto Paese inquinante nell'Ue

foto Afp Correlati Lo smog fa aumentare il numero di infarti

Riscaldamento, biocombustibili inquinanti Le emissioni di CO2 sono stimate in 490 milioni di tonnellate equivalenti nel 2011, circa il 5% in meno dei livelli del 1990. A dare il contributo maggiore per quasi il 60% la produzione di energia (31%) e i trasporti (27%). Questo quanto emerge dal rapporto di Legambiente “L'Italia oltre la crisi. Ambiente Italia 2013”. L'Italia rimane quarta in Europa per emissioni dopo Germania, Regno Unito e Francia.

Da dove viene l'inquinamento - Dopo produzione di energia e trasporti, le maggiori emissioni derivano dall'energia per usi civili il 20%, l'energia per l'industria il 14%, l'agricoltura il 7,8%, i processi industriali il 7,5%, e i rifiuti il 4,2%.



Per Legambiente, "i risultati sulle emissioni polveri sottili, particolarmente rilevanti sotto il profilo sanitario, che si sono ridotte su scala europea del 26% (del 17% in Italia) sul periodo 1990-2010, ma sono cresciute nel 2010 rispetto al 2009 (sia nella Ue sia in Italia)".



Inoltre, "la riduzione delle emissioni di metalli pesanti, in alcuni casi altamente tossici e cancerogeni, è stata rilevante su scala europea, ma molto più bassa in Italia". Infine, "anche per gli inquinanti organici persistenti, come le diossine, le riduzioni conseguite in Italia sono state meno ampie rispetto a quelle medie europee".