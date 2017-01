La moda diventa equa e solidale

foto Sito ufficiale Correlati GUARDA LE FOTO

La moda equa e solidale sale in passerella. Al Galata Museo di Genova è stata presentata la collezione primavera-estate 2013 del marchio "Auteurs du monde Altromercato", linea di abbigliamento fair trade. Le creazioni di Marina Spadafora raccontano i tessuti e i lavori delle donne dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina.

Rispetto dell'ambiente e dell'uomo - La stilista spiega: “Una linea fair trade vuole coniugare la moda all'ambiente e ai diritti umani. Nei nostri capi di abbigliamento non vengono utilizzati prodotti chimici tossici per l'uomo e l'ambiente per i coloranti e soprattutto c'è il rispetto dei diritti per chi lavora per noi. Giusto compenso, no al lavoro minorile e nessuna donna chiusa a chiave nelle fabbriche per lavorare. I produttori del Sud del mondo a cui ci rivolgiamo vengono pagati in parte in anticipo, proprio per garantire loro di poter comprare le materie prime e lavorare con più serenità”. Nelle collezioni, anche tessuti ricavati da sari riciclati.