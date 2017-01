Vai a piedi e risparmi energia

Secondo lo studio, le politiche di incentivazione del trasporto pubblico generano sensibili risparmi energetici. Un risultato a cui concorre anche "facilitare attività di movimento a piedi" come per esempio il "Piedibus" , l'autobus umano per il tragitto casa-scuola.La ricerca ha cercato di stabilire un nesso tra gli interventi attuati e i risultati conseguiti sul versante della protezione ambientale, così da descrivere gli effetti di ogni intervento. Il lavoro è stato strutturato facendo riferimento a tre approcci, in parte alternativi fra loro: politiche di sostegno alla mobilità non motorizzata, di incentivazione del trasporto pubblico e di ottimizzazione del traffico privato.Le prime "presentano in generale un buon rapporto fra costi ed efficacia ambientale, soprattutto nelle aree urbane di più piccole dimensioni", hanno spiegato i curatori della ricerca, anche se "i risultati sono spesso limitati dal fatto che queste soluzioni si applicano solo a componenti relativamente limitate della mobilità complessiva". Efficaci si sono dimostrate anche le politiche sui mezzi pubblici, ma con "limitazioni" legate al loro costo e "alla difficoltà a servire flussi dispersi nello spazio e nel tempo" tipiche delle piccole realtà cittadine. Le politiche sul traffico privato, infine, si sono rivelate “potenzialmente molto incisive” ma con il rischio di creare nuova domanda di uso dell'auto privata.La conclusione del lavoro è dunque che "emerge la necessità, secondo le specificità locali, di definiremirando a una maggiore integrazione fra mobilità non motorizzata e trasporto pubblico, in un contesto di interventi coerenti sul traffico privato".