La casa si "elettrizza" con le alghe

foto Sito ufficiale Correlati GUARDA LE FOTO

La casa di canapa Biq-house. Si tratta di un monumento per l'eco edilizia unico nel suo genere che fa agire la facciata come un bioreattore. Per i progettisti dello studio Splitterwerk Architects non si tratta solo di un rivestimento ma di una concezione olistica della casa che trova in se stessa l'energia per sostentarsi. Inaugurato ad Amburgo il primo edificio alimentato dalle alghe, la. Si tratta di un monumento per l'eco edilizia unico nel suo genere che fa agire la facciata come un bioreattore. Per i progettisti dello studionon si tratta solo di un rivestimento ma di una concezione olistica della casa che trova in se stessa l'energia per sostentarsi.

Come funziona - Le microalghe crescono all'interno di elementi di vetro che costituiscono la sua "bio pelle". Queste, oltre a ombreggiare, insonorizzare e depurare da inquinanti e allergeni, sono in grado di generare energia rinnovabile, grazie a un processo di conversione in biomassa.



Una produzione energetica sufficiente a rispondere alle diverse esigenze di illuminazione, riscaldamento e raffreddamento dell'edificio. In questi giorni è iniziato il monitoraggio delle prestazioni della casa di alghe e dei vantaggi ambientali ed economici della sperimentazione.