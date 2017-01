Bollette, famiglie italiane "sprecone"

foto Ufficio stampa Correlati "M'illumino di meno"

Eco gesti per risparmiare 3 punti di Pil Sprechi nascosti nelle azioni più banali che fanno pesare la bolletta e danneggiano l'ambiente e pensare che basterebbero piccoli accorgimenti. Per esempio cuocere senza coperchio ha un costo annuo calcolato in 5 euro mentre lasciare scorrere l’acqua calda a vuoto mentre ci si fa la barba di 36 euro. Facile.it ha stilato un elenco delle cattive abitudini, calcolando che la famiglia italiana tipo spreca, in media, 200 euro l’anno tra luce e gas.

Come rimediare - Il risparmio sulle bollette è possibile in ogni stanza della nostra abitazione. Cominciando dalla cucina, utilizzare la pentola a pressione invece di una tradizionale consentirebbe di risparmiare 8 euro. Mentre, staccando il frigo di qualche centimetro dal muro se ne mettono nel salvadanaio 23. Tenere aperto o chiudere male frigo e freezer fa sprecare ogni anno 21 euro, usare un piano cottura elettrico invece che uno a gas ci costa 19 euro, asciugare i piatti con il programma della lavastoviglie invece che naturalmente 18euro, mentre scaldare il latte o fare il tè sul gas invece che nel microonde equivale a 16 euro in più in bolletta. Proprio il microonde è uno dei maggiori alleati del risparmio: scongelando o riscaldando i cibi con questo elettrodomestico e non nel forno tradizionale, ad esempio, si arrivano a risparmiare 33 euro.



Al calduccio ma con la testa - Continuando nel nostro viaggio fra gli sprechi energetici delle case italiane, un capitolo importante è quello legato al riscaldamento. Evitare di tenerlo programmato a 20/21 gradi, preferendo invece una temperatura costante inferiore di un solo grado fa risparmiare 120 euro all’anno, mentre spegnerlo del tutto se si va via per la settimana bianca o anche solo un week-end consente di tenersi in tasca una decina di euro. Siete indecisi se sostituire il vostro scaldabagno elettrico con uno a gas? Sappiate che, a parità di utilizzo, state spendendo 176 euro in più ogni anno.



Piccole dritte - Il risparmio parte anche dai piccoli gesti, eccone alcuni che sembrano poca cosa se presi singolarmente, ma sommati rappresentano quasi 150 euro di risparmio: eliminare lo stand-by di alcuni elettrodomestici (microonde, lettore DVD, computer, macchina del caffè elettrica, televisore) evita una spesa di 56 euro, programmare il condizionatore (specie nelle ore notturne) piuttosto che lasciarlo andare in modalità continua fa mettere da parte 54 euro, spegnere le luci nelle stanze anche solo un’ora al giorno, quando non necessario fa risparmiare 30 euro, staccare il caricatore del cellulare dalla presa una volta che il telefono ha raggiunto la carica o se il telefono non è collegato al cavo 1,5€.