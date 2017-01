Ue, i prezzi della CO2 non aumentano

foto Afp Correlati Troppa CO2 farà aumentare le turbolenze aeree

Più posti di lavoro con auto meno inquinanti bocciata dal Parlamento europeo la proposta della Commissione Ue di aumentare i prezzi delle quote di emissione di CO2. Per la Commissione parlamentare industria presieduta dall'italiana Amalia Sartori l'aumento artificiale del costo delle quote avrebbe aggravato quelli per l'industria. Nonostante le pressioni degli ambientalisti, è statala proposta della Commissione Ue di aumentare i prezzi delle quote di emissione di CO2. Per la Commissione parlamentare industria presieduta dall'italianal'aumento artificiale del costo delle quote avrebbe aggravato quelli per l'industria.

Di cosa si tratta - Il sistema per lo scambio di quote di emissioni (Ets) è stato varato nel 2005 ed è il primo sistema internazionale "cap and trade" (cioè che fissa un tetto massimo al livello totale delle emissioni, ma consente ai partecipanti di acquistare e vendere quote secondo le loro necessità all’interno di tale limite) a livello di imprese per la concessione di quote di emissioni di anidride carbonica (CO2) e altri gas a effetto serra.



Il commento degli ambientalisti - Il no del Parlamento europeo all'aumento del prezzo delle quote per l'emissione di CO2 è “un fallimento storico” secondo il direttore per la politica climatica europea di Greenpeace, Joris den Blanken.



Anche la commissaria europea per la lotta al cambiamento climatico, Connie Hedegaard, ha espresso "rammarico" per il no del Parlamento europeo alla proposta di rinviare al biennio 2019-2020 l'asta di 900 milioni di permessi di emissione prevista per gli anni 2013-2015. Hedegaard ha affermato: "Rifletteremo sui prossimi passi da fare per assicurarci che l'Unione europea abbia un forte sistema di scambio di emissioni".