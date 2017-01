Via 4 inquinanti contro innalzamento mare

foto Afp Correlati Più di settanta delfini morti quest'anno

Arriva il robot subacqueo per salvare il mare Scripps Institution for Oceanography di San Diego insieme al National Center for Atmospheric Research e al Climate Central e pubblicato su Nature Climate Change. Basterebbe tagliare soltanto quattro sostanze inquinanti per rallentare l'innalzamento dei livelli del mare. Lo afferma uno studio condotto dallodi San Diego insieme ale ale pubblicato su

I fab four - In particolare, ridurre metano, ozono troposferico, idrofluorocarburi e fuliggine potrebbe tamponare l'innalzamento delle acque e garantirne una temporanea riduzione. Questi gas infatti permangono in atmosfera da una settimana a un decennio e possono influenzare il clima in modo più rapido del biossido di carbonio, che rimane per secoli.



Gli scienziati hanno dimostrato che una forte riduzione delle emissioni di questi inquinanti a più breve durata a partire dal 2015, potrebbe compensare l'innalzamento delle temperature fino al 50 per cento entro il 2050, rallentando quindi notevolmente l'innalzamento del livello del mare.



Aixue Hu, tra gli autori della ricerca, ha spiegato: "Per evitare l'innalzamento del livello del mare, si potrebbero ridurre le emissioni inquinanti di breve durata anche se non si possono immediatamente ridurre le emissioni di anidride carbonica. Questa nuova ricerca dimostra che la società può significativamente ridurre la minaccia per le città costiere se si muove rapidamente su una manciata di sostanze inquinanti".