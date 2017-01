E' nato lo Stato della monnezza

foto Ansa Correlati L'isola riciclata è fatta di plastica oceanica

Sotto l'Artico c'è la plastica Garbage Patch State, cioè lo Stato delle immondizie. Con tanto di bandiera e capitale, la proposta è partita dall'artista italiana Maria Cristina Finucci che ha detto: "Qualche anno fa fui colpita dalla notizia di un'isola fatta di rifiuti plastici, grande quanto il Texas e profonda trenta metri". L'Unesco ha stabilito che la terra ha un nuovo Stato, ilcioè lo Stato delle immondizie. Con tanto di bandiera e capitale, la proposta è partita dall'artista italianache ha detto: "Qualche anno fa fui colpita dalla notizia di un'isola fatta di rifiuti plastici, grande quanto il Texas e profonda trenta metri".

Ha anche una costituzione - In occasione di una cerimonia nella sede parigina dell'Unesco, questa immensa isola di plastica ha ottenuto il riconoscimento istituzionale di stato federale.



Il Garbage Patch State, pur non comparendo su nessuna carta geografica e non avendo confini definiti, ha ormai una capitale, Garbandia, una sua costituzione, un governo e una bandiera nazionale (azzurra, come il mare, con vortici rossi come quelli che sul Pacifico - ma anche nel mare dei Sargassi nell'Atlantico e nell'Oceano Indiano - hanno convogliato e riunito in cinque isole tonnellate di rifiuti portati dai fiumi o scaricati dalle navi).



L'installazione - Per l'occasione l'artista Maria Cristina Finucciha realizzato, in collaborazione con l'Università veneziana Cà Foscari e con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, "Wasteland" ("Terra desolata", in riferimento al celebre poema di Thomas Steams Eliot), un'installazione formata da migliaia di tappi di plastica colorati racchiusi in sacchetti trasparenti a simboleggiare quest'enorme continente di rifiuti fluttuante che inquina il nostro mare.



L'opera sarà esposta durante il periodo della Biennale di Venezia, dal 29 maggio al 24 novembre, all'Università Ca Foscari, eletta sede del padiglione del Garbage Patch State. A settembre seguirà un'altra performance della Finucci al Museo Maxxi di Roma. In programma, anche una missione nell'Atlantico. Aperto anche un sito internet (www.the garbagepatchstate.org), un profilo Facebook e prevista l'organizzazione di un flash mob.