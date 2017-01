Tra i due amanti la foresta gode

Feticisti del fogliame? - I video diffusi via web mostrano persone nude sugli alberi e orge caotiche, chi si iscrive paga dieci sterline al mese e i proventi vengono destinati ai progetti di conservazione delle foreste pluviali del Sud America. E' difficile capire come definire questo tipo di impresa. Il Guardian ironizza: "Si tratta di eco-attivismo? O di porno per i feticisti del fogliame? L'esibizionismo è una foglia di fico per una buona causa?"

"Il sesso come mezzo" - Tommy Hol Ellingsen, il co-fondatore norvegese di Fuck for forest, ha spiegato al quotidiano britannico: "Il sesso è spesso utilizzato per attirarci verso qualsiasi tipo di str***ate. Quindi, perché non utilizzarlo per una buona causa? Il corpo umano è considerato più offensivo e minaccioso della maggior parte delle cose che riguardano il mondo industrializzato come le auto, ma io non vedo il corpo umano in se stesso una minaccia alla morale o ai valori della società moderna. Credo che si tratti di una psicosi di massa. Perché il fatto che stiamo distruggendo il pianeta potrebbe essere in qualche modo correlatoa i valori che gli uomini moderni hanno creato per se stessi".



Nessuna regola - Nel documentario dal titolo "F*ck for forest", la prima parte è dedicata all'esistenza eco hippy di Tommy e della sua partner svedese Leona Johansson. I due vagano per le strade di Berlino proponendo ai passanti di contribuire al loro sito. Ma poi, i sogni si scontrano con la realtà nella forma di un viaggio nell'idolatrata foresta amazzonica. Il regista Michael Marzak ha filmato le loro performance sessuali e le loro divagazioni ambientaliste con un occhio distaccato. Marzak ha dichiarato al Guardian: "Non voglio giudicarli ma la mia prima impressione era che loro stessero cercando di salvare persone dall'altra parte del pianeta quando potevano difficilmente darsi una mano l'un l'altro. Vivono nel mondo delle favole, secondo le loro regole. Non pianificano nulla, neanche ciò che faranno l'indomani. Non ci sono regole. E' questo che mi ha intrigato di loro".