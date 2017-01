La pupù di vacca fa viaggiare il camion

foto Afp Correlati Elettricità? Si produce con la pipì

La moto si carbura con la pupù La pupù delle mucche per un trasporto più sostenibile: negli Stati Uniti, una grande fattoria dell'Indiana utilizza il letame per alimentare i suoi camion e mantenere sulla strada ogni giorno la sua flotta di 42 autotreni. L'iniziativa della "Fair Oaks Farms" rappresenta il più grande progetto del genere esistente.

Non si butta via niente - La fattoria converte una parte del suo letame in gas naturale compresso(Cng): l'azienda dispone di circa 30mila vacche da latte e già qualche anno fa aveva iniziato a utilizzare il concime prodotto per alimentare i granai e le altre sue strutture.



Gary Corbett, amministratore delegato dell'azienda, ha commentato al New York Times: "Finché continuiamo a mungere le mucche, non saremo mai a corto di carburante".



Il processo - Attraverso un particolare macchinario da 12 milioni di dollari, la Fair Oaks converte il letame delle mucche e dei maiali in gas naturale. Il carburante destinato ai camion viene poi convogliato in stazioni di rifornimento, dove viene compresso e poi distribuito ai veicoli. Tutto ciò che rimane del letame dopo la lavorazione viene utilizzato come fertilizzante.