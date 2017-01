Meno crimini con il verde di città

foto Afp Correlati Per ogni neonato sarà piantato un albero

Milano, niente alberi in Duomo Temple University di Philadelphia, ha dimostrato che nei quartieri verdi i livelli di furti, rapine e disagi sono più bassi. Una ricerca smentisce i timori legati alla piccola criminalità di chi vive in prossimità dei parchi delle grandi città. I quartieri più green ridurrebbero, infatti, i tassi delinquenziali. La vegetazione urbana avrebbe un'altra funzione oltre ad abbellire città e produrre ossigeno. Lo studio, condotto dalla, ha dimostrato che nei quartieri verdi i livelli di furti, rapine e disagi sono più bassi.

Lo studio - La scoperta, riportata sulla rivista Landscape and Urban Planning, contraddice fortemente la vecchia credenza secondo cui una fitta vegetazione urbana favorisca le attività delinquenziali creando una barriera che permette al malvivente di nascondersi e fuggire. Utilizzando le immagini satellitari per osservare i quartieri con più spazi verdi e confrontando poi i dati con le informazioni relative alla criminalità e ai fattori socio-economici, i ricercatori hanno scoperto che i quartieri più verdi sono anche i più sicuri.



Un effetto presente, non solo nelle zone ricche della città. I paesaggi più ricchi di vegetazione, sottolineano i ricercatori, riescono a creare le basi per una convivenza migliore: l'analisi ha fatto emergere che incoraggiano sia l'interazione sociale sia lo sforzo della comunità per mantenere gli spazi pubblici ben tenuti. Ciò significa quindi che le persone sono più attive e vigili, offrendo minori opportunità alla criminalità.