Troppa CO2 farà aumentare le turbolenze aeree

Senza tagli alla CO2, cinque gradi in più Nature. A causa dei cambiamenti climatici nei prossimi 40 anni, si avrà con molta probabilità, un sensibile aumento delle turbolenze atmosferiche durante i voli transatlantici nel periodo invernale. Questo il risultato di uno studio pubblicato su

CO2 pericolosa - Per la metà del secolo in corso si prevede che la presenza di anidride carbonica nell'atmosfera sarà circa il doppio di quella attuale e questo comporterà un aumento che varia tra il 10% e il 40% per le turbolenze medie mentre per quelle gravi la variazione di aumento oscillerà tra il 40% e il 170%. Oggi le cifre indicano che le turbolenze atmosferiche che coinvolgono centinaia di aerei ogni anno sopra l'Oceano Atlantico, causano feriti e molto raramente decessi ma in futuro questi numeri potrebbero essere ritoccati al rialzo.



Anche gli stessi aerei possono risultare a volte danneggiati e tutto questo si trasforma in milioni di dollari di danno per le compagnie aeree civili. I radar atmosferici, di cui sono dotati gli aerei di linea al giorno d'oggi, riescono a vedere se lungo il tragitto ci sono temporali o cumuli di nubi cariche di acqua dando l'opportunità al pilota di cambiare rotta. Il problema, secondo lo studio eseguito da un team di scienziati inglesi, è che ad aumentare saranno le cosiddette "turbolenze in aria chiara" o wind shear che risultano invisibili ai radar attualmente in uso. Si tratta di correnti d'aria che scuotono improvvisamente il velivolo e che possono far variare la quota di crociera di diverse centinaia se non di migliaia di metri.



Possibili contromisure - Secondo il parere di alcuni piloti però il problema potrà essere aggirato. Per i professionisti del volo da qui a 40 anni avremo dei radar decisamente più performanti che attraverso il movimento del pulviscolo riusciranno a individuare le correnti d'aria. Poi la tecnologia ci fornirà degli aerei che, utilizzando nuovi materiali, riusciranno a volare a quote più alte sfuggendo così alle turbolenze.