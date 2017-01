Addio al Barolo nel 2050

foto Getty Correlati Addio a pasta e pane nel 2050?

Conservation International di Arlington, lanciano l'allarme su Pnas. Il danno non riguarderà solo chi perde le coltivazioni, ma anche per gli ecosistemi che verranno invasi dai filari. Non si berrà mai più Barolo né Marsala a causa del riscaldamento globale. Entro un paio di decenni i vigneti mediterranei potrebbero sparire e la produzione vitivinicola potrebbe fare la sua comparsa in regioni olandesi o danesi. Gli esperti del centro ricerche dell'Ong, lanciano l'allarme su. Il danno non riguarderà solo chi perde le coltivazioni, ma anche per gli ecosistemi che verranno invasi dai filari.

La ricerca - Fino a oggi, ci cono state solo timide avvisaglie del fenomeno con la produzione di champagne in Gran Bretagna. Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno combinato 17 modelli climatici diversi per verificare quali aree perderanno la possibilità di coltivare le viti a causa delle temperature più alte e delle minori piogge e quali invece diventeranno più adatte a queste piante.



Dall'analisi è emerso che tutte le zone vinicole attuali si ridurranno drasticamente, con la California che perderà il 60%, il Cile il 25, l'Australia il 73. Per l'Europa mediterranea la media dei valori dei singoli modelli dà una perdita del 68%, mentre secondo quelli più pessimisti si potrebbe arrivare all'86. In questo scenario, affermano gli autori, le produzioni si sposterebbero più a Nord, cosa che in Europa, Italia compresa, sta già avvenendo, e che ha trovato l'esempio più rappresentativo proprio nello champagne. In Nord Europa le aree in cui sarà possibile produrre vino aumenteranno del 99%, in Nuova Zelanda del 168 e nel Nord America del 231.



Grave impatto ambientale - Gli autori hanno spiegato: "Una delle potenziali strategie dei produttori potrebbe essere spostarsi in queste nuove aree più favorevoli, ma questo avrebbe gravi conseguenze sugli ecosistemi. Le vigne hanno un impatto molto forte sulle risorse idriche e necessitano di fertilizzanti e pesticidi". Fra gli effetti già notati dei cambiamenti climatici sui grappoli ci sono l'aumento del grado zuccherino dell'acino, che porta a una maggiore gradazione del vino e la diminuzione dell'acidità, che fa perdere alcuni aromi.