Il vento "elettrizza" 5 milioni di famiglie

L'impennata dell'eolico nel 2020 Legambiente in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici. Energia elettrica per più di 5,2 milioni di famiglie italiane grazie alla forza del vento. Nel 2012 il settore eolico ha prodotto il 4,6% dell'energia totale italiana. La potenza installata di eolico supera nel 2012 gli 8.700 Megawatt, in aumento di quasi 1.800 MW rispetto all'anno precedente. La produzione di energia ha avuto un incremento del 34,2%. Questa la fotografia scattata dain collaborazione con il

Il Sud domina - I grandi impianti (potenza sopra i 200 kW) si trovano nel Sud della Penisola, in particolare in Puglia, Calabria e Sardegna. Nel 2012 si sono realizzate 709 nuove torri eoliche in 114 siti diversi.



In molte aeree del nostro Paese si produce più energia di quella consumata dai residenti: come succede per esempio ad Agrigento, Crotone e Mazara del Vallo. Lo sviluppo dei piccoli impianti (sotto i 200 kW) ha raggiunto una potenza complessiva di 27,8 MW, con un aumento di 14,5 MW rispetto all'anno prima.



In Puglia il maggior numero di impianti di mini-eolico, seguono la Toscana e la Campania. La Puglia è prima anche per potenza installata, inseguono Campania e Basilicata. Nel 2012 sono state installate 60 nuove torri di mini-eolico, per una potenza pari a 5,2 MW.



Vantaggi economici - In termini di benefici ambientali la potenza installata di eolico evita l'emissione in atmosfera di circa 7,8 milioni di tonnellate di CO2 all'anno. L' Associazione nazionale energia del vento fa sapere che il settore eolico offre lavoro a circa 40mila addetti, con una crescita media di 5mila posti all'anno. Si potrebbero raggiungere 66mila occupati se nel 2020 si arrivasse a installare 16.200 MW. Il realizzarsi di questa condizione porterebbe il vento a coprire il fabbisogno elettrico di 12 milioni di famiglie e a un miglioramento della qualità dell'aria con il taglio di 23,4 milioni di tonnellate di anidride carbonica.