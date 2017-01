Gb, vegani tutelati sul posto di lavoro

foto Afp Correlati Un giorno da vegetariani fa bene all'ambiente

"La scelta vegan abbraccia l'altro" In Gran Bretagna, il veganesimo e le convinzioni ecologiche sono equiparate alle fedi religiose sul posto di lavoro. I "capi" devono "considerare seriamente" queste abitudini e usi, mettendo i dipendenti nelle condizioni di poterle rispettare, anche nell'ambiente di lavoro. L'indicazione è contenuta in un documento della Commissione britannica per l'eguaglianza e i diritti umani, e le associazioni di vegetariani e vegani esultano.

Si può dire no alla sedia di pelle - Il documento nasce sulla base di una serie di decisioni prese dalla Corte europea per i diritti umani, tra cui la recente sentenza che ha stabilito il diritto di indossare la croce sul posto di lavoro per il caso di una dipendente della British Airways. Ma va oltre: i suggerimenti riguardano cristiani, ebrei e musulmani, ma anche tutti coloro che hanno specifiche convinzioni da cui discendono determinati comportamenti e abitudini.



Quindi, se un vegano – che non mangia né utilizza prodotti di derivazione animale - esclude di poter utilizzare una sedia in pelle, il datore di lavoro dovrebbe metterlo in condizione di farlo, senza che ciò nuoccia alla sua carriera o alle dinamiche nell'ambiente di lavoro. Così per gli ecologisti, che preferiscono modi di viaggio alternativi all'aereo - o addirittura all'automobile - per evitare le emissioni nocive all'atmosfera, dovrebbe essere prevista un'alternativa anche in caso di viaggi di lavoro. E dovrebbero anche poter fare “propaganda” in ufficio per convincere i colleghi a prendere i mezzi pubblici.



Non è una legge, o un obbligo. Il documento redatto dalla Commissione si limita a dare delle indicazione, nel consigliare tuttavia di "considerare seriamente" i suggerimenti, crea già un presupposto, e messo nero su bianco, che sembra già così evocare la possibilità di denunce e segnalazioni per comportamenti inadeguati.