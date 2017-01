Verde italiano, 30 metri quadri a testa

foto Afp Correlati Per ogni neonato sarà piantato un albero

Nelle città italiane c'è un patrimonio verde di oltre mezzo miliardo di metri quadrati. In base ai dati forniti dall'Istat, quindi, ognuno di noi ha in media a disposizione 30 metri quadrati. Il top lo si raggiunge a Matera, dove si sfiorano i mille metri quadri per abitante. Ma per il ministro dell'Ambiente Corrado Clini si può e si deve fare di più, per avere città "più belle e più salubri".

Dati del 2011 - In un focus ad hoc l'Istat analizza quanta natura è conservata nelle aree urbane in Italia nel 2011, osservando che la situazione è migliore nel Nord-Est e nel Sud del Paese e che il 70% delle amministrazioni ha messo a punto un regolamento per il censimento "verde". La media pro-capite di verde urbano è di 30,2 metri Il verde urbano rappresenta il 2,7% del territorio dei comuni capoluogo di provincia (oltre 550 milioni di metri quadrati). Il 14,8% della superficie comunale è inclusa in aree naturali protette, e la superficie agricola utilizzata è pari al 45,5% del territorio.



Matera e Lodi al top - Le città più verdi d'Italia sono Matera e Lodi, ma tra i grandi comuni è Cagliari che si piazza al primo posto per disponibilità di verde urbano con 39,5 mq, segue Venezia con 33,8 mq e Padova con 33,4 mq. Nei grandi centri, anche in presenza di valori assoluti consistenti (a Roma per esempio i metri quadrati di verde urbano superano i 45,6 milioni, a Milano i 21,7 milioni), la media per abitante è più contenuta: 17,4 mq.



Le aree naturali protette caratterizzano città come L'Aquila (metà della superficie del comune), Venezia (62,5% dell'area), Pisa e Messina (più del 70% del territorio). In 44 città sono presenti gli orti urbani, e in 58 comuni sono inclusi nel verde urbano gli orti botanici.



Per Clini viene confermata l'importanza della nuova legge che "impegna i sindaci delle grandi città a potenziare gli spazi urbani dedicati al verde pubblico". A questo scopo "i nove componenti del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico".