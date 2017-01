Al via la campagna Lipu contro il bracconaggio

Al via la campagna internazionale anti-bracconaggiodellaper difendere gli uccelli migratori nell'area mediterranea. Il progetto è realizzato in collaborazione con l'associazione spagnola Seo e la greca Hos, anch'esse partner BirdLife International.

Sulcis sotto la lente - Oltre ad aumentare la consapevolezza delle comunità locali, il progetto si propone di migliorare l'applicazione della legge, favorendo il coordinamento con le forze dell'ordine. La caccia illegale nel Mediterraneo riguarda in particolare in tre aree: il Sulcis (in provincia di Cagliari), le isole dello Ionio (Grecia) e le province di Catalogna, Valencia e Aragona (Spagna).

La Lipu spiega che queste zone sono teatro di crudeli stragi ai danni degli uccelli: nel Sulcis, in Sardegna, almeno 300mila uccelli selvatici tra merli, pettirossi e altre specie vengono illegalmente trucidati ogni anno con trappole e reti per rifornire mercati e ristoranti locali per la preparazione del piatto “tipico” delle Grive. In Spagna, lungo la costa del Mediterraneo, un numero variabile di uccelli (tra i 120mila e 430mila con punte fino a 2 milioni) viene ucciso ogni anno in modo illegale con l'uso del vischio (metodo del “parany”). Infine la Grecia: nelle isole Ionie 15mila i colpi di arma da fuoco esplosi ogni giorno anche contro rapaci e aironi, e una feroce caccia illegale contro la tortora selvatica (la specie più colpita).

Valorizzare la migrazione - Danilo Selvaggi, direttore generale Lipu, spiega: "La migrazione degli uccelli è un fenomeno immutato da secoli ma sempre in grado di stupirci e affascinarci. Condivideremo questo sentimento con le comunità e le istituzioni locali, anche per evidenziare lo sforzo immenso che gli animali compiono per sopravvivere e la necessità che il diritto alla migrazione sia riconosciuto e salvaguardato. La dignità di un Paese e dell'Europa intera non può limitarsi alle triple A della finanza ma deve riguardare anche, e soprattutto, le triple A del rispetto della natura, con le trasformazioni culturali che questo comporta".



Asuncion Ruiz, direttore generale della Seo ha aggiunto: "Occorre un cambiamento culturale tra le comunità locali per fermare un fenomeno anacronistico e dannosissimo per la biodiversità locale ed europea".



'Malamo Korbeti, coordinatrice politiche ambientali della Hos, ha concluso: "E' fondamentale capire che le leggi europee e nazionali vietano la caccia in certi periodi, quali la primavera, per proteggere la biodiversità, un bene di tutti. Fermare il bracconaggio agli uccelli migratori non significa solo salvare gli uccelli direttamente colpiti dai bracconieri, ma salvare la natura e cambiare il nostro rapporto con essa".