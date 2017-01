Bonus del 50% per il solare “casalingo”

foto Afp Correlati Rinnovabili coprono 28% dei consumi italiani

Bologna sostituisce l'amianto col solare Il fisco dimezza il costo dei pannelli solari se l'utilizzo è domestico. Le spese per l'acquisto e la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sono detraibili se l'apparecchiatura è al servizio dell'immobile residenziale. Lo sconto è del 50%, anche se i benefici vengono spalmati in dieci anni come spiega l'Agenzia delle Entrate.

Niente sconti per chi vende energia - Per beneficiare della detrazione l'installazione dell'impianto fotovoltaico deve essere direttamente al servizio dell'abitazione del contribuente, utilizzato, quindi, per fini domestici. La detrazione è esclusa quando la cessione dell'energia prodotta in eccesso ha fini commerciali. Come nei casi in cui l'impianto non è al servizio dell'abitazione o ha una potenza superiore ai 20 kw.



Cosa conservare - Il contribuente deve conservare la documentazione che attesta l'acquisto e l'installazione dell'impianto fotovoltaico. Non è necessario documentare l'entità del risparmio energetico relativo. Chi si vuole avvalere della detrazione di imposta deve tenere nel cassetto le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia. Nel caso in cui la normativa non preveda alcuna abilitazione amministrativa, il contribuente deve in ogni caso conservare un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.



Detrazione al 50% - Per le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la detrazione d'imposta del 36% è elevata al 50%. Anche il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione sale da 48mila euro a un massimo di 96mila euro per unità immobiliare.