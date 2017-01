Un like per donare 50 litri d'acqua

foto Tgcom24 Correlati Guarda il video

Giornata dell'acqua: gli sprechi da evitare Smart water for green schools. Questa è una parte dell'impegno portato avanti da Giorgio Armani per venire incontro ai problemi di approvvigionamento idrico. Circa 800 milioni di persone non hanno accesso a fonti di acqua potabile e ogni giorno 4mila bambini in tutto il mondo muoiono per malattie prevenibili legate all'acqua. Basta mettere un "like" sulla pagina Facebook "Acqua for life" per donare cinquanta litri d'acqua al progetto.

Il mondo ha sete - L’acqua copre il 75% del pianeta, ma solo il 3% è potabile e meno dell’1% è effettivamente accessibile per far fronte alle nostre necessità essenziali. Giorgio Armani ha dichiarato: "L’impegno di Acqua for life continua estendendo il progetto per questa edizione anche ad Haiti, in collaborazione con Sean Penn e la sua associazione, J/P Haitian relief organization (Hro)".



La Bolivia, la nazione più povera del Sud America, sarà fra gli obiettivi del progetto per il secondo anno consecutivo, dato che il 33% della sua popolazione rurale non gode di un accesso sicuro a risorse idriche potabili. Le donne e i bambini boliviani solitamente raccolgono l’acqua da bacini pubblici, ma nella Provincia di Cordillera non ci sono serbatoi del genere in un raggio di cinquanta chilometri. Le famiglie spesso devono quindi approvvigionarsi dai corsi d’acqua contaminati dalla presenza di animali e nella zona la principale causa di morte infantile è la diarrea. Obiettivo per il 2013 è costruire un sistema di raccolta dell'acqua piovana in ogni scuola, scavare un pozzo in ogni comunità da cui sarà pompata acqua dalle riserve idriche del bacino del fiume Parapetí, oltre a garantire una formazione igienico-sanitaria che andrà a vantaggio di tutte le famiglie. Grazie alle attività di Acqua For Life, fra il 2012 e il 2013, saranno attrezzate ventisette comunità a Charagua.



Acqua For Life continuerà inoltre a essere presente in Ghana e si concentrerà sulla baraccopoli di Kumasi, una delle città più grandi del Paese.