Arrivano le etichette smart "verdi"

''High Frequency Electronics Lab'' dell'Università degli studi di Perugia. Le prime applicazioni in ambito ospedaliero, con tag capaci di rilevare i parametri vitali dei pazienti e di localizzare e controllare lo stato di conservazione sacche di plasma e medicinali. In ambito industriale potranno monitorare la catena alimentare del freddo. Etichette "intelligenti" eco-compatibili capaci di alimentarsi con energia sostenibile e di usarla per raccogliere e trasmettere informazioni, sono allo studio dei ricercatori dell'Hfelabdell'.

Materiali eco compatibili - Hfelab è specializzato nello studio di tecnologie innovative per la “green electronics”, l'elettronica fatta con materiali ecocompatibili e a massima biodegradabilità, e partecipa al progetto di ricerca interuniversitario nazionale Greta. Il piano riguarda lo sviluppo di circuiti elettronici su supporto biodegradabile (nello specifico cartaceo), energeticamente autonomi in quanto capaci di raccogliere energia dall'ambiente e impiegarla per svolgere funzioni di rilevazione e trasmissione dati e localizzazione. Un obiettivo cui contribuiscono anche gli atenei di Bologna, L'Aquila, Ferrara e Pavia.



La ricerca Greta si colloca nello scenario dell'internet delle cose, Internet of things, un futuro ormai prossimo dove gli oggetti direttamente, saranno in grado di inviare in rete informazioni su se stesse e I ricercatori perugini hanno l'obiettivo di rendere gli “oggetti Iot” energeticamente autonomi facendo loro attingere energia dall'ambiente circostante. Inoltre, gli sforzi sono diretti allo sviluppo di circuiti a basso consumo e a realizzarli con materiali non inquinanti. L'attenzione è rivolta in particolare alla “paper electronics”, l'elettronica su carta, che oltre all'eco-compatibilità offre la possibilità di sfruttare, a costi irrisori, alcune proprietà meccaniche della carta stessa come la sua flessibilità che è impensabile con le tradizionali schede elettroniche.