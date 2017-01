Ue, il riciclo del vetro supera il 70%

foto Afp Correlati Meno rumore con l'asfalto da gomme riciclate

L'Italia campione nel riciclo di tappi Federazione europea dei contenitori in vetro (Feve), che assegna all'Italia il quarto posto in Ue dopo Germania, Francia e Inghilterra. Il tasso medio di riciclo del vetro nell'Unione Europea ha superato per la prima volta la soglia del 70%, con oltre 11 milioni di tonnellate di vetro raccolte nel 2011 per essere riciclate. Il dato è stato reso noto dalla(Feve), che assegna all'Italia il quarto posto in Ue dopo Germania, Francia e Inghilterra.

Vantaggi ambientali - In base ai dati del 2011, il riciclo del vetro ha portato a un risparmio di oltre 12 milioni di tonnellate di materie prime - sabbia, carbonato di sodio e carbonato di calcio - insieme a una riduzione di oltre 7 milioni di tonnellate di CO2 e a un risparmio del 2,5% di energia per ogni 10% di vetro riciclato nel forno.



Il presidente della Feve Stefan Jaenecke ha affermato: "Il riciclo del vetro consente di risparmiare materie prime, energia e riduce i costi di produzione". Il vetro raccolto e qualitativamente idoneo all'avvio a riciclo in vetreria può essere rifuso e utilizzato innumerevoli volte per produrre nuove bottiglie, in un sistema virtuoso a circuito chiuso e senza mai perdere le caratteristiche o le prestazioni del contenitore d'origine.