Assistenza ad hoc per auto elettriche in panne

Ima Italia Assistance ha messo a punto un network certificato ad hoc, perché, in questi casi l'assistenza richiede accorgimenti e conoscenze specifiche per evitare danni e possibili incidenti. Gli automobilisti che hanno fatto una svolta ambientalista passando dai tradizionali veicoli carburati da combustibili fossili a quelli elettrici o ibridi non devono più temere di rimanere in panne. Il gruppo ha messo a punto un network certificato ad hoc, perché, in questi casi l'assistenza richiede accorgimenti e conoscenze specifiche per evitare danni e possibili incidenti.

Numeri in aumento - Si tratta del primo servizio del genere in Italia che risponde a un bisogno crescente dato l'aumentato numero di immatricolazioni di veicoli elettrici e ibridi. I dati dell'Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri (Unrae) descrivono un balzo negli ultimi dieci anni: le auto ibride ed elettriche immatricolate sono passate da 153 nel 2002 a 7.660 nel 2012; con un aumento del 40% delle vendite nei soli ultimi due anni. Il trend di crescita viene confermato anche dai primi due mesi del 2013 con 2.001 veicoli immatricolati.



Necessari accorgimenti specifici - Nicola Albarino, responsabile direzione rete fornitori di Ima Italia Assistance ha spiegato: "Sono ancora numeri piuttosto piccoli se confrontati all'intero mercato auto, ma evidenziano nuove esigenze e richiedono nuove soluzioni. Le auto ibride ed elettriche necessitano una particolare specializzazione: non chiunque può soccorrere un automobilista in panne. Non sono applicabili le modalità di intervento utilizzate per i tradizionali veicoli termici (benzina e diesel). Per esempio, prima di intervenire è necessaria la messa in sicurezza, quindi occorre scaricare le tensioni del veicolo. Inoltre, è vietato il traino con le ruote anteriori sospese perché si potrebbe generare corrente ad alta tensione durante il trasporto. Servono specialisti, tecnici opportunamente formati per evitare di amplificare eventuali danni o addirittura provocare incidenti".