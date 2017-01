Il Wwf "salva il rospo innamorato"

foto Wwf Correlati Guarda le specie tutelate

Con l'arrivo della primavera rospi, rane, tritoni e gli altri anfibi escono dai luoghi di svernamento e migrano verso le zone umide per deporre le uova. Anche quest'anno nel comune di Fiesole, in provincia di Firenze, è stata promossa l'operazione "salva rospo innamorato". Un gruppo di volontari del Wwf aiuterà gli anfibi ad attraversare la strada.

Gli animalisti "reggono la candela" - Nei luoghi scelti da molti di questi animaletti per riprodursi e dove le femmine depongono le uova, i volontari interverranno al calar della sera, muniti di torce e secchi.



L'assessore all'ambiente di Fiesole Luciano Orsecci ha spiegato: "Una delle principali cause di morte di questi animali è rappresentata dalle macchine, anche perché i rospi si muovono preferibilmente nelle ore serali quando il traffico è molto intenso. L'aiuto dato dai volontari del Wwf Toscana è importante, anche perché questi animali sono utili per l'ambiente".



Carlo Scoccianti, biologo del Wwf Toscana, ha aggiunto: "Tutti i dati che vengono raccolti in queste occasioni sono utili per monitorare lo status delle popolazioni e nei casi di maggior rischio per trovare le soluzioni tecniche definitive come quella di allestire, al bisogno, appositi sottopassi o stagni alternativi a monte dei punti di attraversamento. In Italia molti di questi interventi sono già stati realizzati dal Wwf in collaborazione con gli enti locali competenti. Gli animali sono un patrimonio comune e anche nel rispetto della legge regionale vigente essi sono tutti protetti come anche il loro habitat riproduttivo".