I Led illuminano la casa in modo green

Lampade eco per tutti i gusti Led (diodi a emissione luminosa) con benefici per ambiente e portafoglio. Il 23 marzo, tra l'altro, è la data della più grande mobilitazione globale per fermare il cambiamento climatico "Ora della Terra", organizzata dal Wwf, in cui la luce è l'elemento protagonista. Alle 20 e 30 luci spente per una suggestiva "ola di buio" attraverso tutti i fusi orari. Per rendere più eco-compatibili le luci di casa si può approfittare del miglioramento tecnico della tecnologia Led.

Led è meglio - I Led sono disponibili in varie forme sia per la casa che per l’illuminazione pubblica e permettono di abbattere notevolmente, soprattutto nel lungo periodo, l’energia consumata e i relativi costi.



L’Ue ha adottato lo scorso dicembre un nuovo regolamento in cui si dettano i requisiti di progettazione ecocompatibile di faretti e lampadine Led, con le caratteristiche minime che saranno applicate a partire da settembre 2013. L’ecodesign risponde all’esigenza di limitare l'impatto ambientale di ogni singola fase di produzione di un nuovo prodotto. Oltre l'80% dell'impatto ambientale di un prodotto è, infatti, determinato in fase di progettazione.



Il Wwf ha elencato i punti a favore dei Led rispetto alle lampadine a basso consumo: stessa efficienza energetica, a volte addirittura superiore (70-80 lm/W), maggiore durata (fino a 40mila ore), migliore resa del colore, ottimo fascio di luce, luce brillante, accensione immediata, adatti anche a basse temperature (al contrario delle lampadine a basso consumo), nessuna irradiazione ultravioletta, (importante per l'uso in musei, negozi di alimentari e tessili), fonte di luce puntiforme come elemento creativo per i designer della luce. Sul sito Top ten del Wwf una guida permette di paragonare dieci marche differenti per ogni tipologia di wattaggio dei Led.