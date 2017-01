Giornata dell'acqua: gli sprechi da evitare

foto Afp Correlati "Milano blu": un logo per l'acqua del sindaco

La rete idrica "fa acqua" Giornata mondiale dell'acqua del 22 marzo, voluta dal 1992 dall'Onu, ha un'importanza maggiore perché il 2013 è l'anno internazionale della cooperazione nel settore idrico. L'associazione ambientalista Green cross ha preparato un decalogo per il risparmio idrico. L'acqua è una risorsa sempre più scarsa. Secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità e della Fao, nel mondo più di una persona su sei non ha accesso a fonti potabili. Quest'anno ladel 22 marzo, voluta dal 1992 dall'Onu, ha un'importanza maggiore perché il 2013 è l'anno internazionale della cooperazione nel settore idrico. L'associazione ambientalistaha preparato un decalogo per il risparmio idrico.

I numeri - Entro il 2025 quasi due miliardi di abitanti del pianeta vivranno in regioni ad alto rischio di crisi idrica. E mentre un cittadino europeo consuma in media tra i 200 e i 250 litri di acqua al giorno, uno dell'Africa Sub-Sahariana arriva a stento a 20 litri.



Una campagna per la tutela - Si chiama "Salva la goccia" la campagna a favore del risparmio idrico lanciata da Green Cross. Più di 5mila studenti coinvolti e 33 scuole di tutta la penisola: i partecipanti si sono impegnati a dare un contributo per salvaguardare l'oro blu del Pianeta.



Il decalogo - Per tutelare la preziosa e insostituibile risorsa, l'associazione ambientalista ha stilato un elenco in dieci punti.

1. Chiudi il rubinetto mentre ti insaponi

2. Per lavarti i denti usa un bicchiere

3. Installa i riduttori di flusso ai rubinetti

4. Fai una doccia (breve) anziché il bagno

5. Ripara i rubinetti che perdono

6. Per lavare la frutta non usare l'acqua corrente, basta una bacinella

7. Fai funzionare elettrodomestici, lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico

8. Riempi un catino per lavare piatti e stoviglie

9. Se hai un giardino, d'estate irriga le piante al mattino presto o di sera

10. Lava l'automobile in una stazione self-service.