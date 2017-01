MO, vasto impianto solare per il dopo greggio

foto Reuters Correlati Guarda le foto

Una moschea green per il Medio Oriente Emirati Arabi Uniti (Eau) il più grande impianto solare del Medio Oriente. Si trova alle porte di Abu Dhabi ed è esteso su due chilometri e mezzo quadrati di deserto, tanti da poter giocare 285 incontri regolamentari di calcio simultaneamente. Shams I, che in arabo significa "sole", è costato 460 milioni di euro e, con una capacità di 100 megawatt, è in grado di fornire elettricità a ventimila case. E' stato inaugurato dagli sceicchi degli

Uno sguardo al futuro - Il Presidente degli Eau, sceicco Khalifa Al Nahyan ha dichiarato: "E' una pietra miliare per la diversificazione economica del Paese e un passo avanti verso il raggiungimento di una sicurezza energetica a lungo termine".



Nonostante gli Eau siano tra i principali esportatori di petrolio, la consapevolezza di avere i decenni contati prima dell'esaurimento delle riserve, ha spinto il governo a investire nel settore delle energie pulite, facendosi già pioniere del progetto Masdar City, la cittadina a impatto zero che ospiterà 50mila abitanti.



Con la messa in funzione di Shams I, negli Emirati si concentra il 68% della capacità energetica solare della regione del Golfo, il 10% di quella mondiale. Avere un'alternativa energetica spendibile domesticamente nel breve termine, significa, inoltre, risparmiare a casa e vendere con profitto idrocarburi all'estero.