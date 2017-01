A Pompei la differenziata parla latino

foto Ufficio stampa Correlati Guarda le foto

Ferrara, il cassonetto diventa smart "Hospitum discrimina, barbarorum incuria", "La differenziata è dell'ospite, l'indifferenziata del barbaro", e ancora "Don't Be a Barbarian Civilize Guests Recycle". Slogan che scomodano pure il latino per la campagna di raccolta differenziata partita negli Scavi archeologici di Pompei. L'iniziativa è stata realizzata dal Conai, Consorzio nazionale imballaggi, con il patrocinio dei ministeri dell'Ambiente e per i Beni e le Attività Culturali.

Molte iniziative - Delle ottanta mini isole brevettate per la raccolta differenziata e realizzate in plastica riciclata, 60 verranno impiegate per conferire imballaggi in plastica e metalli, imballaggi in carta e cartone, e indifferenziato in tre sezioni distinte, mentre le restanti venti verranno impiegate per conferire imballaggi in vetro e rifiuto organico. Le mini isole (con le note in italiano, inglese, tedesco e francese) sono dislocate lungo tutto il percorso degli scavi, per far sì che i turisti (2milioni e 500mila all'anno) contribuiscano alla raccolta differenziata.



Anche nel Parco Nazionale del Vesuvio (con i suoi 500mila visitatori all'anno), sono stati installati venticinque totem In alcuni, celebri aforismi latini come Carpe Diem (Cogli l'attimo) e Ignorantia Legis Non Excusat (L'ignoranza della legge non scusa) per esortare, i moderni visitatori al riciclo.



Inoltre, i turisti che si recheranno sul Vesuvio riceveranno una busta "compostabile£ che può essere utilizzata dall'utente per conservare i propri rifiuti che, alla fine del percorso, verranno conferiti dai turisti in appositi contenitori.



L'assessore regionale all'Ambiente Giovanni Romano vede un riscatto della reputazione campana in quest'iniziativa: "Avviare la raccolta differenziata negli Scavi di Pompei significa rilanciare l'immagine della Campania nel mondo, dimostrare che, anche in tema di rifiuti, si stanno compiendo grandi passi avanti. Del resto la Regione ha raggiunto il 45 per cento di raccolta differenziata, divenendo la quarta in Italia".