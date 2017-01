Arriva l'app per smaltire i rifiuti elettrici

Tramite la geolocalizzazione - La app si avvale del Gps, dei sistemi operativi mobili (iOS, Android e Windows Phone) e indica dove possono essere consegnati, in tutta Italia, frigoriferi, condizionatori, lavatrici, lavastoviglie, tv e monitor, piccoli elettrodomestici, cellulari, piastre per i capelli, frullatori e lampadine quando non se ne acquista uno nuovo. Nel caso di un acquisto sostitutivo, infatti, il ritiro da parte dell'esercente è gratuito.



Sarà più semplice - Il presidente del Centro di Coordinamento Raee Danilo Bonato ha spiegato: "La Web App è un servizio che abbiamo studiato per rispondere alle esigenze di cittadini e addetti ai lavori. Rintracciare il centro di raccolta più vicino, in tutta Italia e in ogni momento, in vacanza o in città, finora non era facile. Con l'attuale tecnologia sarà molto più semplice non disperdere i Raee nell'ambiente".