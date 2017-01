Conclave, il cassonetto diventa eco

foto Afp Correlati Bologna sostituisce l'amianto col solare

Brasile, lo stadio si fa green per i Mondiali "K-Solar" sono stati collocati presso i giardini di Castel Sant'Angelo. Eco-compattatori a energia solare per far fronte alla gran mole di rifiuti prodotti dai pellegrini nei giorni del Conclave a Roma. Per far fronte al notevole afflusso di visitatori nella zona di Piazza San Pietro, cinque compattatori scarrabilisono stati collocati presso i giardini di Castel Sant'Angelo.

Amici dell'ambiente - Frutto della collaborazione tra Ama ed Ecologia soluzione ambiente, si tratta di “cassoni” di colore verde per il conferimento dei materiali non riciclabili, con una capacità di circa 10 metri cubi. Per tutte le fasi di funzionamento dell'attrezzatura - dalla compattazione all'espulsione dei rifiuti - è sufficiente la luce solare.



Il presidente di Ecologia soluzione ambiente Enrico Benedetti spiega: "Le amministrazioni che adottano questi sistemi riducono dell'80% le emissioni in atmosfera di Co, Co2, Pm e Pm10, e ottengono un risparmio di oltre il 20% rispetto agli altri sistemi tradizionali, quello stradale o il porta a porta".



Questi compattatori si avvalgono di tecnologie innovative, come il riconoscimento dell'utente tramite smart card, sensori di pesatura e riempimento e servizio su chiamata. Nei giorni del Conclave, gli operatori Ama saranno presenti nella zona di Piazza San Pietro e vigileranno sul corretto utilizzo dei compattatori.



Benedetti conclude: "Un mezzo come questo elimina circa 20 cassonetti stradali da 3.400 litri. Ciò equivale a un minore numero di mezzi che girano e inquinano, e quindi a una gestione ottimale del servizio di raccolta dei rifiuti".