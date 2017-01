Il deodorante si fa con la pupù

foto Olycom Correlati La moto si carbura con la pupù

Elettricità? Si produce con la pipì Dwi Nailul Izzah e Rintya Aprianti Miki hanno vinto il primo premio alle Olimpiadi della scienza del loro Paese con il loro deodorante per ambienti alternativo e amico della natura. A dispetto di quanto si possa pensare, il vaporizzatore diffonde una fragranza di erbe. Due studentesse liceali indonesiane sono riuscite a realizzare un deodorante per l'aria dal letame di mucca.hanno vinto il primo premio alle Olimpiadi della scienza del loro Paese con il loro deodorante per ambienti alternativo e amico della natura. A dispetto di quanto si possa pensare, il vaporizzatore diffonde una fragranza di erbe.

Com'è fatto - Il prodotto è positivo per la salute umana perché non contiene sostanze chimiche dannose. Le ragazze si sono “sporcate le mani” e hanno raccolto il letame di origine bovina in un allevamento e l'hanno lasciato fermentare per tre giorni. In seguito hanno estratto l'acqua dal letame e l'hanno mescolata con latte di cocco. Infine, il liquido è stato distillato per privarlo di tutte le impurità. Le due giovani, grazie a quest'invenzione, rappresenteranno l'Indonesia nella rassegna internazionale per le invenzioni ambientali "International Environment Project Olympiad race" che si terrà a Istanbul.