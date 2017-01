Smog, Venezia ferma le barche a motore

foto Afp Correlati I pali della laguna diventano gioielli Per la prima volta nella storia, stop alle barche a motore a Venezia il 14 aprile. La lotta allo smog impegna anche il capoluogo veneto con questa decisione del Comune. L'assessore all'Ambiente Gianfranco Bettin sta predisponendo l'ordinanza di divieto che interesserà il Canal Grande e i principali rii della città. In funzione solo i mezzi pubblici, cioè i vaporetti, e quelli di emergenza.

Una Venezia d'altri tempi - Le migliaia di barche a motore private e i motoscafi dovranno star ferme per circa otto ore. Libera la navigazione soltanto per gondole e mezzi a remi. Il fermo non potrà estendersi al Canale della Giudecca sul quale il Comune non ha giurisdizione. Le grandi navi da crociera, perciò, continueranno anche in quella giornata ambientale a transitare davanti a San Marco per raggiungere il porto.



In ogni caso si potrà godere di una Venezia d'altri tempi. Bettin afferma: "Sarà interessante vedere la città senza le migliaia di barche a motore che ogni giorno la attraversano causando il moto ondoso".



Il significato sul piano dello smog, secondo Bettin, sarà meno simbolico di quanto si possa pensare, "perché anche i motori delle barche danno il loro contributo al Pm10 e alle altre emissioni dannose".