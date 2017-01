Trentino, caccia: "Uccidere prima i cuccioli"

foto Afp Correlati In Africa e Asia, droni contro il bracconaggio

Wwf: il bracconiere 2.0 usa l'iPhone Prima uccidere i cuccioli di cervo o capriolo. Poi la madre. Lo dice un comma del regolamento del Comitato faunistico provinciale del Trentino. A volerlo sono stati gli ambientalisti. "L'ho chiesto da animalista" spiega Adriano Pellegrini, del Pan Eppaa, riferendo che il rappresentante del Wwf ha votato come lui.

Per rispettare i piccoli - La regola è stata inserita per evitare che i piccoli soffrano a causa del decesso dei genitori. Un po' come nel film Disney "Bambi" dove il piccolo cerbiatto piange quando la madre viene uccisa da un cacciatore.



Cacciatori contrari - Chi pratica, la caccia, si oppone, però a questa norma. Gianpaolo Sassudelli, presidente dell'associazione cacciatori trentini dice: "Ci porterà problemi".