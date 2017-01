Lo smog mette a rischio l'esercito di terracotta

foto Afp Correlati Cina, segreto di Stato su dati inquinamento

Cina, troppo smog vietati i barbecue L'inquinamento colpisce anche l'esercito di terracotta di Xi'an. Le statue dei famosi guerrieri rinvenute negli anni '70 a Xi'an, nella provincia dello Shaanxi, a lungo andare potrebbero essere danneggiate dall'aria contaminata.

Una "tenda d'aria" - Gu Zhaolin, professore dell'Università Jiaotong di Xi'an ha pubblicato un documento in cui ha illustrato i risultati di un progetto di ricerca finanziato dal Ministero di Scienza e Tecnologia.



Si tratterebbe di un sistema capace di proteggere le antichissime e preziose statue di Xi'an preservandole dal decadimento dovuto all'aria inquinata.



Gu ha spiegato: "Avete presente quando si va nei supermercati e ci sono dei frigoriferi senza coperchio? La ragione per cui la temperatura in quei frigoriferi è più bassa che fuori nonostante l'assenza di copertura è la presenza di una specie di tenda d'aria, che non si può vedere ma che esiste, per prevenire lo scambio di aria calda e fredda. Questa sorta di tenda è come una barriera, quasi come un muro di vetro. Se venisse messa anche a protezione delle statue dei guerrieri di Xi'an potrebbe impedire fino al 90 per cento degli agenti inquinanti di attaccare i reperti archeologici, preservandoli".