Italia sotto la media Ue per riciclo e compost

Arriva l'aereo spia contro gli eco crimini Nazioni europee e rifiuti sotto la lente d'ingrandimento dell'Eurostat, l'ufficio di statistica dell'Unione europea. L'Italia produce 535 chili di rifiuti e ne manda in discarica il 49 per cento. Mentre i danesi ne producono quasi 200 chili in più a testa ma ne “buttano” solo il 3 per cento. Nel 2011 nel nostro Paese solo il 34% di immondizia è stata riciclata o trasformata in compost, contro la media europea del 40%.

Senza infamia e senza lode - Ok, non siamo i peggiori, il 49% dell'immondizia ancora conferito in discarica in Italia è poco se confrontato col 99% della Romania. Ma abbiamo molto da imparare dai migliori: Belgio e Germania buttano via solo l'1% degli scarti.



Prima della classe europea nel riciclo si conferma la Germania, che ricicla o trasforma in compost complessivamente il 63% della sua spazzatura. Altre nazioni virtuose l'Austria (62%), i Paesi Bassi (61%) e il Belgio (57%).



Passi avanti - La fotografia scattata da Eurostat rivela come in dieci anni sia stato fatto un balzo in avanti. I dati presentati danno infatti atto di una crescita di 13 punti percentuali sulla media del 27% del 2001. In Italia nel 2011 sono stati prodotti 535 chili di rifiuti pro-capite, di questi 505 sono stati trattati, ma solo il 34% riciclati o trasformati in compost. Il 49% è stato conferito in discarica, il 17% negli inceneritori, il 21% riciclati, e il 13% trasformato in compost.



Quanti rifiuti a testa? - La quantità dei rifiuti municipali generati varia fortemente a seconda degli Stati membri. La Danimarca, con 718 chili pro-capite detiene il primato, seguito da Lussemburgo, Cipro e Irlanda, con volumi che si attestano tra i 600 ed i 700 chili a persona. L'Italia si trova insieme a Germania, Paesi Bassi, Malta, Austria, Spagna, Francia e Regno Unito, con volumi compresi tra i 500 e i 600 chili.



Modalità di smaltimento - Nel 2011 gli stati membri col più alto tasso di rifiuti smaltiti in discarica sono stati Romania (99%), Bulgaria (94%), Malta (92%), Lettonia e Lituania (88%). Il riciclo è stato invece più frequente in Germania, seguita da Irlanda, Belgio e Slovenia. Il più alto ricorso all'inceneritore si è registrato in Danimarca, Svezia, Belgio, Lussemburgo e Olanda. Il primo posto per la trasformazione in compost è, infine, dell'Austria, seguita da Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo.