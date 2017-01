Brasile, lo stadio si fa green per i Mondiali

foto Afp Correlati L'energia solare può soddisfare l'intero fabbisogno occupando l'1% del suolo

Pernambuco a Recife, nel Nord-Est del Brasile, ha avviato i lavori di installazione di un impianto fotovoltaico da un megawatt. In Brasile si svolgerà il campionato mondiale di calcio nel 2014 e, nello Stadio Arena Pernambuco, si disputeranno quattro partite della fase a gironi.

La forza del Sole - Con 1 MWp di capacità installata, pari ai consumi medi di 6mila brasiliani, l'impianto solare avrà un costo di circa 10 milioni di real brasiliani (3,8 milioni di euro) e il suo completamento è previsto per giugno 2013.



A realizzarlo saranno le società brasiliane Neoenergia e Odebrecht Energia con la progettazione esecutiva e l'installazione dell'impianto ad opera dell'affiliata brasiliana Gehrlicher Solar Ecoluz do Brasil.



Situato in un'area di 14.500 metri quadrati, l'impianto solare è parte del Progetto strategico di ricerca e Sviluppo dell'agenzia nazionale brasiliana dell'energia elettrica (Aneel)