Alberi di città contro l'inquinamento

Alberi storici protetti per legge “TreeCity”, un progetto di ricerca di interesse nazionale appena finanziato dal ministero dell'Università con 812 mila euro e coordinato da Giacomo Lorenzini, docente di patologia forestale urbana dell'ateneo pisano. Progettare la città verde del futuro per contrastare inquinamento e cambiamenti climatici. E' l'obiettivo di, un progetto di ricerca di interesse nazionale appena finanziato dal ministero dell'Università con 812 mila euro e coordinato da Giacomo Lorenzini, docente di patologia forestale urbana dell'ateneo pisano.

Città sempre più calde e inquinate - Lorenzini spiega: "Nel 2050, il 70 per cento della popolazione mondiale (almeno 6 miliardi di persone) sarà classificata come urbana e contestualmente, a causa del cambiamento climatico, i centri abitati saranno sempre più caldi, aridi e inquinati. Per questo è importante selezionare alberi capaci di resistere allo stress ambientale e di garantire il sequestro e lo stoccaggio del carbonio atmosferico e di altri contaminanti aerodispersi, il miglioramento del microclima e la riduzione dei consumi energetici e dei relativi carichi inquinanti".



Un piano triennale - Il progetto, che si svilupperà nei prossimi tre anni, coinvolge sette unità di ricerca in tutta Italia con il contributo di dodici team di supporto, la maggior parte dei quali esteri (Stati Uniti, Brasile, Germania, Spagna, Austria).



Lorenzini conclude: "Sarà fortemente multidisciplinare e applicativo con competenze che spaziano dalla biologia molecolare, alla modellistica ambientale e al telerilevamento. Una delle linee di ricerca simulerà uno scenario 2050 applicando stress combinati in ambiente controllato per investigare il ruolo degli alberi nel verde urbano e conoscerne l'impatto degli stress ambientali sulla funzionalità degli ecosistemi arborei cittadini".