Da Greenpeace un dito medio alla moda

Nuova azione dimostrativa di Greenpeace a Milano per la campagna "The Fashion Duel " rivolta alla moda. Un guanto verde, simbolo dell'iniziativa, ha rivestito "il Dito", famosa scultura di Maurizio Cattelan. Alla base della scultura è stato srotolato uno striscione con scritto: "La moda vende sogni ma così è un incubo per il Pianeta" per chiedere alle aziende che stanno presentando le loro nuove collezioni durante la settimana della moda "di impegnarsi per raggiungere gli obiettivi Deforestazione Zero e Scarichi Zero nella propria produzione".