Lo smog fa aumentare il numero di infarti

Riscaldamento, biocombustibili inquinanti

Lo smog fa male all'umore Rice university di Houston pubblicato dalla rivista Circulation. I gas tossici, prima ritenuti responsabili solo di problemi respiratori, sono ora collegati anche a danni alla salute cardiaca. Valori sopra la norma di ozono e polveri sottili, due dei principali inquinanti delle città, fanno aumentare il numero di infarti. Lo afferma uno studio delladi Houston pubblicato dalla rivista. I gas tossici, prima ritenuti responsabili solo di problemi respiratori, sono ora collegati anche a danni alla salute cardiaca.

La ricerca - L'analisi è stata condotta sulla principale città del Texas, l'ottava negli Usa per giorni con alta concentrazione di ozono. I ricercatori hanno analizzato i dati sulla qualità dell'aria tra il 2004 e il 2011, mettendoli in relazione con più di 11mila attacchi cardiaci avvenuti in città.



A ogni crescita di 20 parti per miliardo (ppb) del valore dell'ozono atmosferico sopra la media nelle tre ore precedenti corrisponde un aumento del 4,4% il numero di infarti.



E' più lento, invece, l'effetto delle polveri sottili, per cui un aumento di 6 microgrammi per metro cubo nei due giorni precedenti alza gli attacchi cardiaci del 4,6%.



Gli autori spiegano: "Ancora non è chiaro cosa leghi l'inquinamento atmosferico alla salute cardiaca ma è probabile che l'irritazione ai polmoni causata da queste sostanze aumenti l'infiammazione e metta in circolo radicali liberi che “stressano” il cuore".